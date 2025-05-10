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Cevdet Yılmaz'dan Pakistan-Hindistan ateşkesi açıklaması: Herkesin yararına olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz'dan Pakistan-Hindistan ateşkesi açıklaması: Herkesin yararına olacaktır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

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SON DAKİKA... Trump duyurdu... Pakistan ve Hindistan arasında ateşkesSON DAKİKA... Trump duyurdu... Pakistan ve Hindistan arasında ateşkesDünya
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"Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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