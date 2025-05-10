Cevdet Yılmaz'dan Pakistan-Hindistan ateşkesi açıklaması: Herkesin yararına olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."