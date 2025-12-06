  1. Ekonomim
Cevizlibağ durağında bayılan kız metrobüsün önüne düştü (VİDEO)

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen genç bir kız bayılarak yola düştü. O sırada durağa yanaşan metrobüs yola düşen kıza çarptı. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Zeytinburnu’nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen N.Ö. (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna doğru düştü. O esnada durağa yanaşan U.B. (41) idaresindeki metrobüs kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kız ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan metrobüs sürücüsü sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dehşet anı kameraya yansıdı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bayılarak metrobüs yoluna düşen kızın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızın durakta beklediği, bayıldıktan sonra metrobüs yoluna düştüğü ve daha sonra metrobüsün kıza çarptığı görülüyor.

