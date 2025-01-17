Çevre Bakanlığı'ndan BUSKİ'ye 3 milyon TL para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesti.

Çevre Bakanlığı'nın denetim yapan ekipleri, Bursa’da denetim yapan ekipler, kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi’ne döken Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’ne 3 milyon 340 bin 688 TL ceza kesti.

Bakanlığın paylaşımının tamamı şöyle:

Bakanlığımız ekiplerince yapılan denetimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atık suların herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi. İlgili Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 TL para cezası uygulandı. Denetim ve izleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz.

Bakanlık dün de İBB'ye bağlı ISKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza verdiğini açıklamıştı.