Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, doğa yürüyüşünde kayboldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adatepebaşı köyü yakınlarındaki Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıkan bir grupla birlikte olan Adil Bartu, yürüyüş esnasında gruptan ayrıldı. Bir süre sonra Bartu’nun yanında olmadığını fark eden grup üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD, AKUT ekipleri ile birlikte dalgıçlar ve arama-kurtarma köpeklerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü. Çalışmalar devam ediyor.