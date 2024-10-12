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Çevreyi kirletenlere hafiyelik işe yaradı! 15 bin TL ceza olunca Bolu caddeleri değişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çöp atanlara karşı başlattığı mücadele işe yaradı. Bolu’da yere sigara izmariti ya da çöp atanlara 14 bin 407 lira para cezası kesiliyor. Zabıtalar kentteki güvenlik kameralarından ceza tespiti yapıyor. Bir vatandaş caddelerin son durumunu ‘15 bin TL ceza olunca Bolu caddeleri’ diyerek video paylaştı.

Haber Merkezi
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Çevreyi kirletenlere hafiyelik işe yaradı! 15 bin TL ceza olunca Bolu caddeleri değişti
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu’da sokaklara çöp atanların peşine düştü. Ekipler, Bolu’nun dört bir yanını yakın markaja alarak yere çöp atan, sokakları kirletenleri tek tek tespit ediyor.   

Parklar, caddeler, sokaklar didik didik kameralardan izleniyor. Zabıta ekipleri kameralarla tespit ettikleri vatandaşlara ceza kesiyor.

 “15 bin TL ceza olunca Bolu caddeleri” paylaşımı dikkat çekti

Bolu’da yere çöp ve izmarit atanlara para cezası verilmesinin ardından bir vatandaşın “15 bin TL ceza olunca Bolu caddeleri” isimli paylaşımı caddelerde tek bir çöpün kalmadığını gözler önüne serdi.

İlginç anlar da kameralar takılıyor

Kentteki güvenlik kameralarından ceza tespiti yapan ekipler, ilginç anlara tanıklık ediyor. Belediyenin ses getiren uygulaması sürerken, ekipler yere çöp atanlara ceza kesmeye devam ediyor. Zabıta ekipleri ceza tespiti yaparken, güvenlik kameralarına takılan ilginç bir ana tanıklık etmişti.

Ceza aklına geldi, kameraya bakıp özür diledi

Karaçayır Mahallesi’ndeki parkta yürüyüş yapan genç, içtiği sigaranın izmaritini yere attıktan kısa bir süre sonra hatasını fark etti.

Yerden izmariti alan bu kişi, izmariti çöp kutusuna attı, ardından da güvenlik kamerasına dönerek el işaretiyle özür diledi.

Genç ceza yemekten kurtulurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

14 bin 407 lira cezası var 

Bolu’da zabıta ekipleri, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu veya çöp atanlara ya da tükürenlere 14 bin 407 liraya kadar varan idari para cezası uyguluyor.

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