ÇEVSAD Başkanı Mustafa Dursun hayatını kaybetti

Bursa İl Dernekler Federasyonu'nun 10. yıl kutlamalarında BİLDEF Kurucu Başkanı Mustafa Dursun, aldığı plaket ve yaptığı konuşma sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çevre ve Sıfır Atık Derneği (ÇEVSAD) Başkanı Dursun, yaşamını yitirdi.

Haberi AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bursa İl Dernekler Federasyonu önceki başkanı Mustafa Dursun ağabeyimizin vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımız olan oğlu Fatih Dursun ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."