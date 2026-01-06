Ceyda Ersoy kimdir, aslen nereli? Ceyda Ersoy mesleği ne, kaç takipçisi var? soruları arama motorlarında trend oldu. 6 Ocak’ta düzenlenen operasyonda hakkında çıkarılan yakalama kararıyla gözaltına alınan Ceyda Ersoy’un kim olduğuna dair bilgiler merak ediliyor.

CEYDA ERSOY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

30 Eylül 1988’de Mersin’de doğan ve Türkiye’nin medya ile sosyal medya dünyasında tanınan Ceyda Ersoy, 2025 itibarıyla 37 yaşındadır. Ersoy, modellik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Ablasıyla birlikte medya dünyasında “Ciciş Kardeşler” olarak tanınan çift, katıldığı bir televizyon programında ünlendi. Daha sonra katıldığı televizyon programları ve çeşitli projelerle geniş kitlelerce tanındı.

Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tamamlayan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alarak kariyerini geliştiren Ersoy, 2008’de yayınlanan bazı televizyon dizileri ve programlarla ekranlarda yer aldı. Ayrıca “Miss Fotomodel of Turkey” gibi yarışmalarda elde ettiği başarılarla modellik alanında da adından söz ettirdi.

CEYDA ERSOY MESLEĞİ NE, KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Ersoy’un sosyal medya etkinliği de yüksek seviyededir. Özellikle Instagram’da (@ceydaersoyy) 550 bini aşkın takipçisi bulunan bulunuyor.

Kariyerinde modellik, oyunculuk ve sunuculuk gibi farklı medya mecralarında yer alan Ersoy’un kişisel hayatı ile ilgili detaylar medyada sınırlı olsa da sosyal medya profili ve ekran çalışmaları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.