Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: 11 ay sonra bu kadar kalabalık insan gördüm

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşmasının üçüncü günündeki ara kararında, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemedeki kararın yaklaşık 4 saat sonrasında Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edilen Aydar, CHP’nin Dayanışma Merkezi’ne geldi.

Burada kendisini bekleyen ailesi, sevenleri ve partililerle selamlaşan ve onlara sarılan Aydar, gazetecilere açıklama yaptı. 327 gün sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Aydar, şunları söyledi:

“Silivri’deki arkamda bıraktığım arkadaşlarım adına üzgünüm. Başta Ekrem (İmamoğlu) Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza ve tüm yoldaşlarımıza ben buradan özellikle şunu söylemek istiyorum. Oradayken bedenim içeride, ruhum dışarıdaydı. Şimdi bedenim dışarıda, ruhum içeride. Onlarla birlikte mücadelemiz devam edecek ve bu tahliyelerin devamı gelecektir. Bu artık başlangıç olmuştur. Ben tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Özgür Çelik Başkanıma teşekkür ederim. Adana’dan İstanbul’a geldiğim zaman onlar karşıladı. Şimdi onlar uğurluyor. İşin özü şu. İlk günden beri şunu söylemiştik. Aziz İhsan Aktaş’ın ‘akrabalarımın şirketi’ dediği o şirketin belediyeden alacağı 1,5 milyon. Yani kimse orada 1,5 milyona karşılık, değerinin 4-5 katı fazlasına, 20 milyona daire alır mı? Kaldı ki savcılık raporlarıyla birlikte dairenin fiyatına da babamız sattı. Fiyatının aynı olduğu ortaya çıktı ve 1,5 milyona karşılık kimse değerinden fazlasına daire almaz.

“11 ay sonra bu kadar kalabalık insan gördüm”

11 ay biz aslında bu yüzden yattık. 11 ay sonra bu kadar kalabalık insan gördüm. 12 metrekare koğuşlarda arkadaşlarım tek başına yatıyor. Onlar adına üzgünüm. Biraz da içim buruk. Orada yatmak kolay değil. Arkadaşlarım dimdik ama bu, onların rahat olduğu anlamına asla gelmiyor. Ekrem Başkanım dimdik, orada ayakta. Utku Başkanım, Hakan Başkanım ve ismini sayamadığım tüm belediye başkanlarımız, hepsi dimdik ayakta. Ben onlarla gurur duyuyorum. Bu tahliyenin devamı gelecektir. Böyle bir kararı bekliyordum. Çünkü zaten ilk girdiğimiz andan itibaren burada biz niye tutuklandığımızı bilmiyoruz. Bu tahliye kararı doğru ama eksik. Öbür arkadaşlarımızla birlikte tamamlanacaktır.”

“Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydar’la gurur duyduklarını belirterek “Adana’dan İstanbul’a getirildi. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutsak edildi ve bugün özgürlüğüne kavuştu. Bugün Kadir Aydar burada, Onursal Adıgüzel bugün Silivri’ye getirildi. Bir arkadaşımız dışarıda, bir arkadaşımız içeride. Bütün arkadaşlarımızı Silivri zindanından alacağız ve ülkemizin demokrasi mücadelesini çok güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bugün Kadir Aydar burada, yarın diğer arkadaşlarımız burada olacak. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşacak” diye konuştu.

İmamoğlu’nun şoförleri de tahliye edildi

Bu dava kapsamında Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak da tahliye edildi. Ayrıca Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförü olan ve iddianameleri hazırlanmadan cezaevi Recep Cebeci ile Osman Zekai Kırat da tahliye edildi.