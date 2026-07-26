Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar CHP'den istifa etti

Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak, Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını duyurdu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydar, aldığı kararın uzun yıllara dayanan siyasi mücadelesinin ardından verilmiş en zor ama en onurlu kararlardan biri olduğunu söyledi.

"Siyaset makam değil, değerlerin arkasında durabilmektir"

Aydar, siyaseti hiçbir zaman makam, koltuk ya da rozet olarak görmediğini belirterek, "Siyaset benim için inandığın değerlerin arkasında dimdik durabilmektir. Bedel ödemeyi göze alabilmektir. Gerekirse en zor kararı verebilmektir" diye konuştu.

18 yaşında CHP saflarında siyasete başladığını anlatan Aydar, gençlik yıllarında afiş astığını, sandık başlarında görev yaptığını, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevini üstlendiğini ve 2019 ile 2024 yerel seçimlerinde rekor oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı seçildiğini ifade etti.

"Atatürk hiçbir partinin tekelinde değildir"

CHP'den ayrılmasının Cumhuriyet değerlerinden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Aydar, Atatürk'ün fikirlerinin hiçbir siyasi partinin tekeline bırakılamayacağını belirtti. "Bugün ayrıldığımız şey birlikte verdiğimiz emek değildir. Bugün ayrıldığımız şey Atatürk'ün mirası değildir. Cumhuriyet de demokrasi de sosyal adalet de hiçbir siyasi tabelanın mülkü değildir" diyen Aydar, sadakatin isimlere değil ilkelere olması gerektiğini söyledi.

"Yeni Parti'de mücadele edeceğim"

Başkan Kadir Aydar, Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan yeni siyasi harekette ve kurulacak yeni partide mücadele etme kararımı da sizlerin huzurunda açıkça ilan ediyorum" diye konuştu.

Kararını herhangi bir makam beklentisiyle almadığını belirten Aydar, "Ben zaten Ceyhan'ın belediye başkanıyım. Bu kararı, Türkiye'nin yeniden umut üreten bir siyasete ihtiyaç duyduğuna inandığım için veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Değişmeyen tek rozetim ay yıldızlı bayrağımızdır"

Konuşmasının sonunda birlik ve mücadele mesajı veren Aydar, "Rozet değişebilir, binalar değişebilir, partilerin isimleri değişebilir ama Atatürk'e bağlılık değişmez, Cumhuriyet sevdası değişmez, millete hizmet anlayışı değişmez. Benim değişmeyen tek rozetim vardır. O da yüreğimde taşıdığım ay yıldızlı bayrağımızdır. Benim değişmeyen tek pusulam ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet yoludur” dedi.

Rozetini Gürsel İlçi'ye teslim etti

Aydar, 18 yaşında CHP'ye katıldığında kendisine parti rozetini takan Gürsel İlçi'ye CHP rozetini teslim etti. Daha sonra Aydar'a, Özgür Özel liderliğinde kurulan yeni partinin rozeti CHP'nin en eski üyelerinden Hıdır Bayrak tarafından takıldı.