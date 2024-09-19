Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a hapis ve siyasi yasak cezası

Adana 8'inci Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi , CHP'li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a hapis cezası verdi, siyasi yasak getirdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Deliler incelenmemiş, taraflara dosya içeriği açıklatılmamış, görüntü CD’si izlenmemiş ve bu eksikler için duruşma açılmaksızın dosya sonuçlandırılmıştır. Ortada büyük bir hukuk garabeti oluşmuştur. Aynı konumda bulunan ve siyaset yapmayan sanıklar beraat etmiş, siyaset yapan sanıkların ise cezası onanarak siyasi yasak getirilmiştir. Muhalefet şerhinde açıkça da bu durum ifade edilmiştir. Karara karşı tabii ki yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.