Ceylan açıkladı: YENİ Parti'ye 15 günde ne kadar bağış yapıldı?

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin başlattığı dayanışma kampanyasında 15 gün içinde 143 bin 690 kişinin desteğiyle 314 milyon 496 bin 657 lira bağış toplandığını açıkladı.

Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin dayanışma çağrısının büyüyerek sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye değişim istiyor. Milletimiz dayanışmayla yeni bir yol açıyor. Milletin dayanışma çağrısı büyüyerek sürüyor. YENİ Parti'nin dayanışma kampanyasında 15 gün içinde 143.690 vatandaşımızın desteğiyle 314.496.657 TL bağış toplanmıştır. Bu bağış; adalet arayanların, refah içinde yaşayacakları bir Türkiye isteyenlerin, çocuklarına daha güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin ortak iradesidir. Her bağış, 'Ben de varım' diyen bir vatandaşımızın sesi Türkiye'nin yarınlarına duyulan güvenin tezahürüdür. Bu büyük yürüyüş; birkaç kişinin değil, kurtuluşa sevdalı bir milletin yürüyüşüdür. YENİ PARTİ bir grubun değil, Türkiye'de değişime inanan milyonların partisidir. Büyük yürüyüşümüze katkı sunan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."