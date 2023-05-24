Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altında düşüş sürüyor. Bu Sabah 1.265 lira seviyesine çıkan gram altın, piyasaların açılmasından sonra 1.260 lira seviyesine geriledi. Ons altın da 1.971,30 dolara kadar düştü.
Çeyrek altın ise sabah 2.091 lira seviyesine çıktıktan sonra yeniden, 2.081 TL seviyesine indi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.259,92 TL
Çeyrek altın 2.081,97 TL
Yarım altın 4.163,55 TL
Tam altın 8.328,20 TL
Cumhuriyet altını: 8.483,37 TL
ABD Doları: 19,86 TL
Euro: 21,43 TL
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