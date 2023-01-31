Ceza İnfaz Kurumları yönetmeliğindeki değişiklik yürürlükte

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilecek.

Yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirildikten sonra, oda veya koğuşun dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme alınacak.

Kurumun fiziki imkanları müsait olduğu takdirde, oda ve koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulmasına müsaade edilebilecek. Aradaki bağlantının standartlara uygun olması ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulması suretiyle tüplü veya gazlı ocaklara da izin verilecek.

Değişiklikle hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri giyim eşyaları da çeşitlendirildi. Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört ve kravat bulundurabilecek.

Terör propagandası içeren veya kurum güvenliği açısından sakıncalı olan, suçu veya suçluyu övücü, suça teşvik, kamuoyunu rencide veya tahrik edici ya da müstehcen içerikli sembol, yazı ve benzeri işaretleri taşıyan giysiler kuruma kabul edilmeyecek.

Süreli yayın ve kitaplar

Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında tutulacak. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde ise Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Hükümlülerin mensup olduğu dinin kutsal kitabı ile eğitimleri için gerekli ders kitapları hariç, oda, koğuş ve eklentilerinde aynı anda bulundurulabilecek süreli veya süresiz yayın sayısı, kurumun fiziki imkanları ve güvenliği göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenecek.

Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanacak

Koğuş, oda ve eklentilerinde, uygun şartları taşıyan televizyon, buzdolabı, saç kurutma makinesi, elektrikli su ısıtıcısı ve vantilatör bulundurulmasına izin verilecek. Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır ve kurutma makinesi bulundurulabilecek.

Her hükümlü, kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet sadece FM bantlı, USB ve benzeri veri depolama, aktarma özelliği olmayan kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilecek.

Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik tesisatı, fiziki koşulları ile odanın mevcudu dikkate alınmak suretiyle en fazla iki buzdolabı bulundurulmasına izin verilecek.

Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak ceza infaz kurumunca hesaplanan bedel üzerinden hükümlü tarafından karşılanacak. Hükümlünün karşılayacağı elektrik gideri, bulunduğu ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının mesken aboneliğinden daha düşük olması halinde düşük olan birim fiyat üzerinden hesaplanacak. Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri, kurum bütçesinden ödenecek.

Hükümlüler koğuş, oda ve eklentilerinde, hekim raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, sağlıkları için gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işitme cihazları, baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve kişi güvenliği açısından sakıncası olmayan benzeri medikal eşyaları bulundurabilecek.

Ceza infaz kurumunda, annesiyle kalan çocuklar ve süt emziren annelerin ihtiyacı için kurumun güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla cins ve miktarı idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen veya hekim tarafından lüzumlu görülen gıda maddeleri ile biberon, süt pompası, mama ısıtıcısı, mama sandalyesi gibi yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler ile giyim eşyası, çocuk bezi, beşik gibi temel ihtiyaç malzemeleri, metal olmayan ve tehlike arz etmeyen oyuncaklar ile çocuğun gelişimini destekleyen eğitim-öğretim ve kırtasiye malzemelerinin bulundurulmasına izin verilecek. Bu fıkra kapsamında izin verilen eşyalar ile gıda maddeleri kurum tarafından sağlanacak.

Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tespih ile ses ya da görüntü kaydedici, veri aktarıcı veya bir bilgisayar işletim sistemi ile tümleşik özelliği bulunmayan kol saati ile kantinden temin edilecek bir masa saati ve bir adet top bulundurabilecek.

Eşyaların nakilleri

Kendi isteği dışında başka ceza infaz kurumuna nakledilen hükümlünün eşya ve evcil hayvanlarının yanında gönderilmesi sağlanacak. Bunun mümkün olmaması halinde kitap, kıyafet gibi şahsi kullanım eşyaları ile 50 kiloyu geçmeyen diğer eşyanın gönderilme ücreti kurum bütçesinden, aşan kısmı hükümlü tarafından karşılanacak.

Hükümlü, kendi isteğiyle naklinde ise kargo yoluyla gönderilmek zorunda kalınan eşyaların masraflarını kendisi ödeyecek.

Çocuk hükümlüler ile maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderleri kurum bütçesinden karşılanacak.

Sevk ve nakiller sırasında hükümlünün yazılı talebi olması durumunda kurum idaresinde kayıt altında bulunan ruhsatlı silah ve mermiler, hükümlünün gittiği kuruma teslim edilmek üzere jandarma tarafından teslim alınacak.

Hükümlünün, hekim raporu doğrultusunda düzenli olarak kullanması gereken ilaçların kullanımının sevk ve nakil sırasında aksamaması konusunda gerekli tedbirler alınacak.