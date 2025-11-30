Ceza infaz memuru yanan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı (VİDEO)

  1. Ekonomim
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep’te ceza infaz kurumu personelinin seyir halindeyken yanan hafif ticari araca müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, olayın görüntülerini paylaştı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

