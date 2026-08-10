'Cezaevinde isyan çıktı' paylaşımlarına soruşturma: 21 hesap engellendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Soruşturmanın ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen başlatıldığını belirtildi.

Söz konusu paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair yapılan paylaşım içeriklerinin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda bu tür paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına sulh ceza hakimliğince erişimin engeli kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.