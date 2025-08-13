Cezaevinde Muhittin Böcek'i ziyaret eden CHP'li Başarır: Her an hayatını kaybedebilir

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret ettikten sonra Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Başarır, "Sayın Muhittin Böcek, Kovid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama yaşamını yitirebilir" dedi.

"12 dönümlük arazisini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Böcek’in hiçbir şekilde dahli olmadığı bir olayla ilgili bir süreç yürüttüğünü ifade eden Başarır, "Söz konusu oğlunun satın almış olduğu bir daire. Buradan Antalya ve Türkiye'ye bir durumu belirtmek isterim. Sayın Böcek ailesi, 12 dönüm arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı. Bugün Muhittin Böcek Anadolu Lisesi bin 800 okul içerisinde 1'inci. Peki, bir daire ile ilgili algı yapan yargı ve bazı arkadaşlara Antalya'da seslenmek isterim. 12 dönüm arazisini Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamasaydı, kentsel dönüşümle ilgili herhangi bir müteahhide verseydi bugün 400 daire alıyordu Sayın Muhittin Böcek” ifadelerini kullandı.

Başarır, ifadelerinin devamında “400 dairesini, arsasını Milli Eğitim'e, Antalya'nın çocuklarına bağışlayan belediye başkanı bu muameleyi hak ediyor mu? Ben Antalya'ya sesleniyorum. Antalyalıya sesleniyorum. Bu duruma, bu rezalete hep beraber tepki koyalım” sözlerini sarf etti.

"İnsan yaşamından daha kutsal bir şey yok"

Açıklamasının devamında, “Bakın, ikinci bir durum, 108 gün tedavi gören, entübe edilen yaklaşık olarak bir ay ciğeri dışarıda yaşayan bir belediye başkanı. Bugün 14 tane ilaç alıyor. Üç kez hastaneye gitti. Ağır bir antibiyotik tedavisi uygulamak durumundalar. Maalesef ki 14 ilaç kullandığı için bunu alamıyor. Ama buna rağmen hala tahliye kararı verilmiyor.” ifadelerini kullanan Başarır, “Sayın Muhittin Böcek, Kovid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama yaşamını yitirebilir. İnsan yaşamından daha kutsal bir şey yok” dedi.

Başarır, “Ortada somut delil yok. Kendisinin dahli yok. Bir rapor yok. MASAK incelemesi yok. İhalelerle ilgili bir müfettiş tespiti yok. Ama Antalya'nın 27 yıldır görev verdiği belediye başkanımız burada. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor. O yüzden tüm Antalya'ya sesleniyoruz. Türkiye'ye sesleniyoruz. Sağlık, insan yaşamı her şeyden önemli. Bu rezalete bir an önce son verilmeli” açıklamasında bulundu.

"Böcek'i Antalya'ya geri verin"

“Son olarak Panorama'nın en son anketine baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini düşünen yurttaşlarımız yüzde 60'tan 76'ya yükselmiş. Ve Adalet Bakanına olan güven yüzde 26'dan yüzde 23'e düşmüş. Yine ekonomiden sonra en büyük sorunun adalet olduğunu, adalet sorunu olduğunu insanlar söylemiş” ifadelerini kullanan Başarır, “Bu güzel ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Suçsuz, günahsız insanları burada tutmayın. Burada bir mağduriyet var. Suçsuz bir belediye başkanı cezaevinde. Biz milletvekillerimizle birlikte, partilerimizle birlikte, Antalya halkı ile birlikte sonuna kadar arkasındayız. Haksız olarak aldığınız Muhittin Böcek'i Antalya'ya geri verin diyorum" söyleminde bulundu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı da ziyaret ettiğini ifade eden CHP’li Başarır, "Orada da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da biliyorsunuz daha önce milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden emekli. Onun da maaşını vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Merak ediyorum. Hukukta böyle bir şey yok. Bir insana emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Yolsuzlukla suçluyorlar. O da gayet iyi. Doğrular ortaya çıkacak ama hiç kimse bu durumu hak etmiyor" açıklamasını yaptı.