  3. Cezaevinde ölü bulunan Thodex'in kurucusu Fatih Özer memleketinde defnedildi
Cezaevinde ölü bulunan Thodex'in kurucusu Fatih Özer memleketinde defnedildi

Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı bulunan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi. Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulunmuştu.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Özer’in cenazesi, Kocaeli’nin Darıca ilçesine götürüldü. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Özer, Nene Hatun Mezarlığı’nda defnedildi.

30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün (1 Kasım Cumartesi) sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulunmuştu.

İntihar ettiği üzerinde duruldu

Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlenmiş, intihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

