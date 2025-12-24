  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Güllü'nün kızına cezaevinde dayak: Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Takip Et

Güllü'nün kızına cezaevinde dayak: Silivri Cezaevi'ne gönderildi

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güllü'nün kızına cezaevinde dayak: Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Takip Et

Çınarcık’ta evinin camından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevi değiştirildi. Gebze Cezaevi’nde bulunan Gülter, Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Öte yandan, Gülter’in kaldığı cezaevinde şiddete uğradığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Silivri Cezaevi’ne sevk edildi

NTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Ünlü komedyen Russell Brand cinsel saldırıyla suçlanıyorÜnlü komedyen Russell Brand cinsel saldırıyla suçlanıyorDünya

 

Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındıYapımcı Timur Savcı gözaltına alındıGündem

 