Güllü'nün kızına cezaevinde dayak: Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.
Çınarcık’ta evinin camından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevi değiştirildi. Gebze Cezaevi’nde bulunan Gülter, Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. Öte yandan, Gülter’in kaldığı cezaevinde şiddete uğradığı yönünde iddialar gündeme geldi.
Tuğyan Ülkem Gülter, Silivri Cezaevi’ne sevk edildi
NTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.