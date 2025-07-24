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Cezaevindeki Murat Ongun'dan ilk fotoğraf

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart tarihinde tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un cezaevindeki açık görüşünden fotoğrafı paylaşıldı.

Haber Merkezi
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Cezaevindeki Murat Ongun'dan ilk fotoğraf
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 123 gündür cezaevinde bulunuyor.

Murat Ongun eşi Gözdem Uğur Ongun, kızı ve akrabaları ile beraber geçtiğimiz ay Murat Ongun ile bir açık görüşte bir araya geldi ve görüşte çektikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Ongun, eşiyle birlikte çektirdikleri açık görüşten bir fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

"89 kiloya düşmüş yani fit mi fit"

Gözdem Uğur Ongun'un Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Geçen ay izin verdiler, aşkımı gördüm. Saçı uzamış çünkü kuaför yok, avlusunda bir köşeye güneş vuruyormuş, orada kitap okurken güneşlenmiş. 89 kiloya düşmüş yani fit mi fit... Bizi ve güzel kokuyu özlüyormuş çünkü tuvaletten lağım kokusu geliyormuş. Hepinize selamı var."

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