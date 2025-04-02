Cezaevindeki Rıza Akpolat'tan mesaj: Bir tek bunu aklımın ucundan geçirmemiştim

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.



Akpolat şu ifadelere yer verdi:



Dört duvar arasında üç ay geçti. Nefes almanın zorlaştığı zamanlar oluyor, yalan değil. Ama bizler halka hizmet için yola çıktığımızda göze almıştık tüm olabilecekleri. Bir tek kızlarımdan ayrı kalmayı aklımın ucundan geçirmemiştim. Duru ve Deren. Güzel evlatlarım. Bugün açık görüşüme geldiler. Özlemi gidermek mümkün değil. Bir anlık da olsa nefes aldım onlarla.

" Evlatlarımızı koruma hakkımızı da geri alacağız elbet"

Bir evladım daha var onun da adı Deren. Yol arkadaşım Resul Emrah Şahan'ın kızı. Küçücük elleriyle kapıya bu yazıyı yazmış, avukatlarım gösterdi. Bilmez miyim? Amacı babasını korumak. Oysa biz korumalıydık evlatlarımızı. Evlatlarımızı koruma hakkımızı da geri alacağız elbet. Birbirimize sımsıkı sarılamadığımız sınırsız zamanları da. Bu dört duvardan çıkacağız elbet. Vicdan rahatlığıyla sarılacağız gözbebeklerimize. O güne dek hasretimiz direnç olsun en sevdiklerimize