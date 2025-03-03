Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan fotoğraf ve mektup geldi: "Beni siyasi karar ile tutuyorlar”

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Silivri Cezaevi’nden kendisine gönderdiği mektubu köşesinde yayımladı. Özdağ, mektubunda tutukluluğunun siyasi bir karar olduğunu savundu. Annesi ve kız kardeşiyle çekildiği fotoğraf da paylaşıldı.

Özdağ, cezaevine ilişkin izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Kantinde adalet, özgürlük yok"

“Silivri soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler profesyonel işlerini aidiyetle yapıyorlar. 24 saat sıcak su var. Yemekler oldukça iyi. Kantinden temin edilebilecek çok şey var. Ancak kantinde adalet ve özgürlük, muhalefet mensubu, ikinci sınıf yurttaşlar için yok. Çünkü bizim durumumuz 1960'lı yıllara kadar ABD'nin güney eyaletlerinde yaşayan siyahi Amerikalılara benziyor. Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda."

“Beni siyasi karar ile tutuyorlar”

Tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, suçsuz olduğunu belirterek, “Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda. Suçsuz olduğum için adaletten bir şey beklemiyorum. Beni Silivri’de siyasi karar ile tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hüküm siyasetin, adalet Allah’ındır”

Özdağ, mektubunun devamında Türk milletine güvendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Sonsuz bir sevgi ile sevdiğim Türk Milleti’nden başka hiçbir kişiye, kuruma, makama güvenmiyorum ve biliyorum ki hüküm siyasetin, adalet Allah’ındır. Ben de Silivri’de Atatürk’e, şehit ve gazilerimize saygı duruşunda bulunurken Allah’a sığınıyorum.”