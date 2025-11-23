  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cezaevindeki yemek zehirlenmesi şüphesinde vaka sayısı 266'ya yükseldi
Takip Et

Cezaevindeki yemek zehirlenmesi şüphesinde vaka sayısı 266'ya yükseldi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan açık ile kapalı ceza infaz kurumunda yedikleri yemekten rahatsızlanan ve zehirlendiklerinden şüphelenilen hükümlülerin sayısı 266'ya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cezaevindeki yemek zehirlenmesi şüphesinde vaka sayısı 266'ya yükseldi
Takip Et

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yer alan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 141 hükümlü şehrin çeşitli hastanelerinde tedavi altında alındı.

Tedavisi tamamlanan 127 hükümlü taburcu edilirken 14'ünün sağlık durumlarının iyi ve kan analizlerinin devam ettiği öğrenildi. Aynı yerleşkede bulunan 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 73, 2 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 52 hükümlüde benzer şikayetler görüldü. Bu grubun da tamamının ayakta tedavi edilip taburcu edildiği öğrenildi.

Bu çerçevede zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısı 266'ya yükselirken kampüs içinde kurulan sahra hastanesinde sağlık taramalarına devam edildiği öğrenildi.

İmralı ziyaretinin detayları belli oldu: İşte teröristbaşı Öcalan'a sorulacak soruİmralı ziyaretinin detayları belli oldu: İşte teröristbaşı Öcalan'a sorulacak soruGündem
İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Deprem endişesi ve yüksek prim potansiyeli sıfır konuta ilgiyi artırdıDeprem endişesi ve yüksek prim potansiyeli sıfır konuta ilgiyi artırdıEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 23 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 23 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki: İmralı'ya gidilmesini önleyemediler, komisyondan çekilmeliler
Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki: Komisyondan çekilmeliler
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin'den tahıl koridoru sürecinin yeniden başlamasını rica edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Putin ile telefonda görüşeceğim
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlere Bakanlıktan soruşturma
İnanç ve değerleri hedef alan ürünlere Bakanlıktan soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 temasları kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
AK Parti MKYK Üyesi Bülent Arınç'tan erken seçim açıklaması
AK Parti MKYK Üyesi Bülent Arınç'tan erken seçim açıklaması