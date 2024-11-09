Cezaevinden izinli çıkıp, eşini uykusunda öldürdü
Kocaeli'de bir kadın eşi tarafından boğularak öldürüldü. Şüphelinin 3 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Cezaevinden izinli çıktı, eşini uykusunda boğdu
Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta yaşayan Y.S. 10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi E.S'yi (33) boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı kontrolde E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
E.S'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin 3 gün önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.