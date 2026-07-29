Cezasını ödemeyen yabancı plaka, Türkiye'den çıkamayacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, ücretli karayollarını kullanan yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Düzenlemeye göre, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanmaları durumunda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi sistemlere abone olmaları ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurmaları esas kılındı.

Cezasını ödemeyen yabancı plakalı aracın çıkışına izin verilmeyecek

Sürücüsünün vatandaşlığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücreti ve cezalar tebligat şartı aranmaksızın tahsil edilecek. Cezaların öncelikli olarak ülke içindeki ödeme kanallarından ödenmesi gerekecek. Ödeme yapmayan araçların borç bilgileri gümrük kapılarında elektronik sistemler üzerinden görüntülenecek ve borç ödenmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idarelerince izin verilmeyecek.

15 gün içinde ödeyenlere ceza uygulanmayacak

Geçiş ücretini ödemeden ihlalli geçiş yaptığı tespit edilen araçlara uygulanacak ceza ve indirim oranları şu şekilde belirlendi:

- İhlalli geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde geçiş ücretini ödeyenlerden ceza tahsil edilmeyecek.

15 günü takip eden 30 gün içinde yapılan ödemelerde, geçiş ücretinin 1 katı tutarında ceza uygulanacak.

- 45 günden sonra yapılan ödemelerde ise geçiş ücreti ile birlikte 4 katı tutarında idari para cezası veya ceza tahsil edilecek.

- Yap-işlet-devret modeli veya özel işletimdeki otoyollarda gümrüklerde tahsil edilen geçiş ücreti ve cezaların yüzde 60'ı genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) aracılığıyla ilgili işletici şirkete aktarılacak.