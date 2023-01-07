'Change' araç soruşturmasında 8 tutuklama
16 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa merkezli 16 ilde, şasi numaralarını değiştirdikleri 51 otomobili satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa merkezli 16 ilde 5 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, motor ve şasi numaraları değiştirildikten sonra satıldığı tespit edilen 51 araca el konulmuştu.