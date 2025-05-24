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Chicago'da "Türk Festivali" heyecanı!

ABD'nin Chicago kentinde ikinci Türk Festivali başladı. Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca sürecek.

Haber Merkezi
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Chicago'da "Türk Festivali" heyecanı!
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Chicago’nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde düzenlenen festival, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Festival, üç gün sürecek

Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca sürecek.

Festivalde 200'ü aşkın stand kuruldu

Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı ile yapıldı. Festival alanına kurulan 200’ü aşkın stantta, ziyaretçiler yansıtan el sanatlarından yöresel tatlara Türk kültürünün zenginliğini tanıma fırsatı bulacak.Türkiye'den festivale katılan sanatçılar, ebru, tezhip, seramik ve hat gibi geleneksel Türk sanatlarını, düzenledikleri atölye çalışmaları ve sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Festival boyunca ABD'de yaşayan Türk toplumu ve Türkiye ile ilgili konuların ele alındığı çeşitli oturum ve söyleşiler de yapılacak.

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