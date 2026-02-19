CHP 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak nitelendirilen 7531 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11 maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP’li Günaydın, kamuoyunda “9. Yargı Paketi” olarak nitelendirilen 7531 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un, bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını söyledi.

Günaydın, “Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. CHP, anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir” dedi.

Günaydın, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ile Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ile birlikte Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından açıklama yaptı.

"Cumhur ittifakı Anayasaya aykırı kanun çıkarmaya devam ediyor"

Gökhan Günaydın, şöyle konuştu:

"TBMM’de Cumhur İttifakı çoğunluğu Anayasa’ya aykırı kanunlar çıkartmaya devam etti; biz de anayasal düzeni korumak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne konuyu taşımaya devam edeceğiz.

Bugün Meclis’te beraber görev yaptığımız hukukçu milletvekillerimizden bir kısmıyla buradayız. 9. Yargı Paketi, Cumhur İttifakı çoğunluğu tarafından komisyona getirildi ve ardından Genel Kurul’a indirildi.

Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem de bizimle beraber davranan muhalefet partilerinin, milletvekillerinin, grup başkanvekillerinin etkili çalışmalarıyla, kamuoyunun da yakından tanıdığı bazı hükümler kanun kapsamından özellikle ve tamamen çıkarıldı.

"Bazı düzenlemeler etkili muhalefetle çıkarılmıştı"

Burayı bir hatırlatmak istiyorum. Örneğin kadının soyadı düzenlemesi son derece yanlış bir düzenlemeydi, o kapsamdan çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun şirketlere kayyum atama yetkisi yine kanun kapsamından çıkarıldı ve kamulaştırmalarda maliklere düşük bedel ödenmesine yönelik düzenleme de yine etkili muhalefet başarısıyla çalışılmasıyla kanun kapsamından çıkarıldı.

Buralarda ortaya konulan anlaşmadan sonra yine Genel Kurul’da aleyhte oy kullanmamıza rağmen, Anayasa’ya aykırılığını ifade etmemize rağmen bazı düzenlemeler Cumhur İttifakı’nın yeterli oyu sağlaması nedeniyle Genel Kurul’dan geçti, Resmi Gazete’de yayımlandı ve kanunlaştı.

Biz süresi içinde bunların öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her hâlükârda iptali istemiyle dilekçemizi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz."

11 maddenin iptali istendi

Günaydın, AYM’ye yapılan başvuruda iptali istenen düzenlemeler hakkında özetle şu bilgiyi paylaştı:

• Elektronik ortamda yapılan açık artırmalarda mülkiyet hakkının aksine esas alınan sürenin Adalet Bakanlığı’nca belirlenmesi.

• Adli yardım ödeneğinin iki nolu barolara üye sayısına oranla fazla miktarda pay ayrılarak verilmesi.

• Hukuk mesleğine giriş ve idari yargı ön sınavlarının kapsamının hukuki belirlilik ilkesinin aksine yönetmelikle belirlenme çabası.

• Adalet müfettişlerine kanuni ölçüt öngörülmeksizin ve özel hayata saygı ilkesinin aksine hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını hâkim ve savcılar bakımından araştırma görevinin verilmesi.

• Adalet müfettişlerinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarının Adalet Bakanlığı’nca belirlenmesi.

• Hakaret suçunun biçimlerinin bir kısmının ön ödeme kapsamına alınıp kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi tutularak ikili bir yapı oluşturulması.

• Lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesinin aksine, 14 Kasım 2024 tarihi itibarıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde bulunan dosyaların ön ödeme yerine uzlaştırma hükümlerine göre sonuçlandırılması.

• Yine Devlet İhale Kanunu kapsamından, vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve onarım karşılığı kiralama işleminin çıkarılması ki bu yeni usulsüzlüklere neden olacaktır.

• Ve nihayet devletin ormanları koruma yükümlülüğünün aksine, 18 Nisan 2024 tarihinden önce ormanlarda adli hizmet tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın bulunması veya yapılması amacıyla verilen ön izinlerin kesin izinlere dönüştürülmesi.

"Cumhuriyet Halk Partisi anayasal düzeni korumaya devam edecek"

Günaydın, “Dolayısıyla biz burada 11 madde altında neden hangi Anayasa maddesine aykırılığı nedeniyle, hangi düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğumuzu ifade ettik. Bunların hiçbiri yerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ya da herhangi birimizin öz yararını koruma güdüsü değildir. Toplumun ve kamu yararının ilkesinin korunması bizim için asıl önceliklidir. Cumhuriyet Halk Partisi anayasal düzeni korumaya, hukuku savunmaya devam edecektir” diye konuştu.