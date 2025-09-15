CHP 17 Eylül'de Bahçelievler'de miting yapacak

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağının adresi belli oldu. 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da gerçekleştirilecek miting, Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda düzenlenecek.

Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan İl Başkanı Özgür Çelik, miting hakkında yaptığı açıklamada, "Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz" dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.