CHP yol haritasını belirledi: 2 Kasım'da ara seçim için bastıracak!

Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarına yönelik olarak düzenlenen operasyonların ardından CHP, seçilmiş kurullarıyla yaptığı toplantı dizisini sürdürüyor. Bu kapsamda bugün CHP Genel Merkezi’nde il başkanları ve kapalı grup toplantısı düzenlendi.

CHP Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığında başlayan il başkanları toplantısı yaklaşık dört saat sürdü. Toplantının ikinci bölümüne, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantı sonunda CHP’nin 81 il başkanının imzasıyla bildiri yayınladı.

Yol haritası toplantılar sonucunda netleşecek

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, toplantıda partinin süreci nasıl götüreceğine yönelik bağlayıcı bir karar alınmadı, il başkanlarının önerileri dinlendi.

Kararın tüm bu toplantı dizisinin ardından yapılacak MYK toplantısında netleşeceği; Parti Meclisi, il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının ayrı toplantılarda ortaya koyduğu görüşler harmanlanarak tartışmalar neticesinde oluşacak yol haritasının CHP Lideri Özel tarafından açıklanacağı belirtildi.

Mitinglere devam konusunda mutabık kalındı

Partinin izlediği çizgiden geri adım atmamak, mitinglerin devamı, hukuksuz işlemlere karşı eylemliliğin devamı konusunda mutabık kalındı. Söz alan il başkanları tarafından yeni eylemler de önerildi.

Mücadeleye devam konusunda tüm il başkanlarının hem fikir olduğu toplantıda, sokaktan geri çekilmeme ve il mitinglerine devam edilmesi konusunda ortak kanaat oluştuğu öğrenildi.

Siyasi partiler ve sivil toplumla süreci daha fazla paylaşma önerisi

Operasyonların siyasi olduğu konusunda tüm partinin hem fikir olduğunu aktaran parti kaynakları, “Somut bir tarif olmasa da saldırının devam edeceği duygusu hakim, bir kaygı var. Bu kapsamda, diğer siyasi partilerle ve sivil toplumla süreci daha fazla paylaşma önerisi geldi” İfadelerini kullandı.

CHP grubu, Özel başkanlığında toplandı

Öte yandan, operasyonları değerlendirmek ve yol haritasını şekillendirmek üzere bugün CHP Genel Merkez’de Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı da düzenlendi. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda, milletvekillerinin operasyonlara ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Toplantının olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten kaynaklar, eylemliliğin sahada karşılık bulduğu görüşünün hakim olduğunu belirtti. Toplantıda, TBMM Genel Kurul’un son iki haftasında yapılacak çalışmalar, milletvekillerinin yaz aylarındaki çalışmaları, partinin saha çalışmaları konuşuldu.

Milletvekillerinin yaz boyu hem kendi seçim bölgesinde hem de diğer bölgelerde aktif olmaları konusu gündeme geldi.

“Mitingler umudu besliyor”

CHP’nin her çarşamba İstanbul’da her hafta sonu Anadolu’nun bir ilinde Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle gerçekleştirdiği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri, kapalı grupta gündeme gelen konulardan oldu.

Mitinglere aynen devam yönünde görüş birliğinin olduğu toplantıda, en önemli şeyin CHP’nin ve seçmenlerin geleceğe yönelik dayanışma umudu olduğu belirtildi; eylemlilik, hareketlilik, mitingler ve yapılan çalışmaların iktidarın değişeceğine yönelik umudu besleyen işler olduğu vurgulandı.

CHP, mitinglere devam edecek

Farklı eylemlilik önerilerinin de olduğunu belirten kaynaklar, Genel Başkan Özel’in tüm önerileri not aldığını belirtti. Kaynaklar, tüm bu seçilmiş kurul toplantılarının sonucunda toplanacak MYK’dan belediye operasyonları konusunda yeni bir yol haritasının çıkabileceğini belirterek mitinglerin kendi ritmiyle devam edeceğini söyledi.

Kurultay iptal davasının gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan kaynaklar, dava sürecindeki parti içi gerilimin kapalı gruba taşınmadığını belirterek, kurultay davası konusunun geride kaldığı ve artık partinin gündeminde bunun olmaması konusunda konsensus olduğunu belirtti.

"Ana stratejimiz 2 Kasım’da genel seçim"

Ara seçim konusun da kapalı grup toplantısında gündeme geldiği belirten kaynaklar, konuya dair şunları söyledi:

“Ara seçim masada. Ana stratejimiz 2 Kasım’da genel seçim. 2 Kasım genel seçimi üzerinden talebimizi, itirazımızı, kampanyamızı sürdüreceğiz. Bundan kaçıyorlarsa ara seçim ve diğer tüm unsurlar mümkün. Bunu söylerken birinci motivasyonumuz şu: Bu iktidar bitmiş. Ülkeye de çektirdikleri ortada. Ne ekonomiyi düzeltebiliyor ne iç politikada ne dış politikada sorunları çözebiliyor. İnsanlar gelecekten umutsuz, millet mutsuz, hukuksuzluklar almış başını gidiyor. Ülkenin yeni bir başlangıca ihtiyacı var, o yeni başlangıç için de seçime ihtiyaç var."

Ara seçim nedir, nasıl uygulanacak?

Ara seçim, özetle TBMM'de vefat veya istifa gibi sebeplerle boşalan koltukların doldurulması için belirli seçim bölgelerinde yapılan milletvekili seçimine verilen isim.

Mevcut yasalara göre ara seçim yapılabilmesi için toplam milletvekili sayısının yüzde 5'i kadar sandalyenin boşalması gerekiyor. Bu da güncel aritmetikte 30 milletvekili anlamına geliyor.

Şu anda TBMM'de istifa, tutukluluk ve vefat gibi nedenlerle 8 sandalye boş. 22 milletvekilinin istifa edeceği bir senaryoda, boşalan sandalyelerin olduğu seçim bölgelerinde ara seçim yapılması öngörülüyor.

Ara seçimler yasama döneminin ilk 30 ayında ve son bir yılında yapılamıyor. İçinde bulunduğumuz yasama döneminin 30 ayı ise kasımda doluyor.