CHP 22. Olağan Kurultayı, delegelerin çağrısıyla bugün Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplanıyor.

Son olağanüstü kurultayını 6 Nisan'da gerçekleştiren CHP bir yılda ikinci kez kurultaya gidiyor. Bunun nedeni parti yönetiminin el değiştirdiği 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'nın iptali istemiyle açılan davaları, "konusuz" bırakıp dosyanın kapanmasını sağlamak.

"Hukuki ve siyasi güvence kurultayı"

"Darbeye, kayyuma hayır" sloganı ile gerçekleştirilecek 22. Olağan Kurultay'da Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi için "güven oylaması" da yapılacak.

Bu nedenle kurultay, "hukuki ve siyasi güvence kurultayı" olarak nitelendiriliyor.

Peki CHP 22. Olağanüstü Kurultayı kayyuma karşı güvence olabilir mi? BBC Türkçe'den Ayşe Sayın derledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından kurultay delegeleri, 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaları düşürmek istiyor.

Bunun için delegeler parti tüzüğünün 48'inci maddesine dayanarak olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulunmuştu.

Kurultaya itirazlar sonuçsuz kaldı

Kurultay davasından "mutlak butlan, kayyum" kararı çıkması ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılması kararlaştırılan kurultayın hukuki olarak engelleme girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu ve son olarak Yüksek Seçim Kurulu, kurultayın yapılmaması yönündeki itirazları reddetti.

Bin 127 delegenin sandığa gideceği kurultay, partinin yeni yönetimini belirleyecek.

Kurultayda, kayyum kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul üst kurul delegeleri ile davaya konu 38. Olağan Kurultay'la göreve gelen doğal delegeler oy kullanmayacak.

Blok liste, tek aday

CHP'nin hukuki güvence arayışına dönük gerçekleştirilecek kurultayda, partinin şimdiye kadar nadir tercih ettiği, "blok liste" liste yöntemiyle parti organlarına seçilecek üyeler oya sunulacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması beklenen kurultayda karşı

listenin de çıkması beklenmiyor.

6 Nisan Kurultayı'nda, "Denge denetleme listesi" adı altında PM için karşı liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne de kabulleniştir" görüşüne yer verdi.

Salıcı kararının gerekçesinin, "partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma" olduğunu söyledi.

Yönetim için "güven oylaması" yapılacak

Çağrıyı yapan delegeler, kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesini de eklendi.

Buna göre Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için güven oylaması yapılacak ardından da parti organları seçimine geçilecek.

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olmak için delege üye tam sayısının en az yüzde 5'inin kurultayda belirlenecek Divan Başkanlığına yazılı başvurusuyla aday gösterilmek gerekiyor.

Genel Başkan, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor.

CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihiyle 1200'ü doğal toplam 1323 delegesi bulunuyordu. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 6 Nisan'da gerçekleştirilen kurultayda, 1276 oy kullanılmış ve Özel bin 171 oyla yeniden genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayda da benzer bir tablonun çıkması ve Özel'in bir kez daha "güven tazelemesi" bekleniyor.

Mevcut yönetimle devam

CHP Genel Başkanı Özel'in sağlık veya mazeret gerekçesiyle aday olmak istemeyenler dışında, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Parti yönetiminde olası değişikliklerin, yıl bitmeden yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay'da olacağına dikkat çekiliyor.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, 6 Nisan'da olduğu gibi, salonun fiziki koşulları nedeniyle seyirci alınmayacak.

Kurultay davası konusuz kalabilir mi?

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların parti yönetiminin "tedbiren" görevden uzaklaştırılması kararını reddetti.

Buna ek olarak 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayının delege listesi birleştirme tutanakların istedi.

Partinin hukukçu kurmayları, olağanüstü kurultayda herhangi bir usulsüzlük tespit edilememesi halinde mahkemede görülen kurultay davasının "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

Dava konusunun 38. Olağan Kurultay seçimine yönelik "usulsüzlük, şaibe" iddiaları olduğu anımsatılıyor.

Kurultay çağrısını yapan ve olağanüstü kurultayda oy kullanacak delegelerin, 2023 kurultayı öncesinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen delegeler olması gösteriliyor.

Parti içi muhalifler ise olağanüstü kurultay yapılsa da mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin önünde engel bulunmadığını savunuyorlar.

Olağan kurultay takvimi hızlandırıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, hem olağanüstü kurultaya, hem de olağan kurultay takvimi çerçevesinde devam eden ilçe kongrelerine vize vermesiyle eli rahatlayan CHP yönetimi, 39. Olağan Kurultayı'nı da yıl bitmeden yapmayı planlıyor.

24 Ekim'de görülecek kurultay davasında, herhangi bir aksi karar çıkmaması halinde CHP, kurultayını kasım sonu veya aralık ayı başında yapacak.

Buna dönük hazırlıkların da hızlandırılması kararlaştırıldı ve il kongrelerinin de 24 Ekim'e kadar tamamlanması planlandı.