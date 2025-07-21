CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak

CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP, mitinglerinin yenisi 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan miting saat 20:30’da başlayacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, X hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Hayatın her alanında adalet ve özgürlük için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde Bakırköy'de buluşuyoruz. Halkımızın iradesi mutlaka kazanacak" dedi.