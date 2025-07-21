  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak
Takip Et

CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yenisi 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP, 23 Temmuz'da Bakırköy'de miting yapacak
Takip Et

CHP, partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP, mitinglerinin yenisi 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan miting saat 20:30’da başlayacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, X hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Hayatın her alanında adalet ve özgürlük için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde Bakırköy'de buluşuyoruz. Halkımızın iradesi mutlaka kazanacak" dedi.

CHP, Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK'ya şikâyet ettiCHP, Akın Gürlek ve iki savcıyı HSK'ya şikâyet ettiGündem
Özel: Gerçekten utanıyorsanız o partiden istifa edinÖzel: Gerçekten utanıyorsanız o partiden istifa edinGündem
Gündem
Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Torbalı'da kağıt fabrikasındaki yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
MİT Başkanı Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret ediyor
MİT Başkanı Kalın, DEM Parti grubunu ziyaret ediyor
Ege’de statüko savaşı: Türkiye, Yunanistan’ın hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor
Ege’de statüko savaşı: Türkiye, Yunanistan’ın hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor
CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP'li delege hakkındaki şikayetinden vazgeçti
CHP'ye geçen Muharrem İnce, CHP'li delege hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendi
Vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık için tören düzenlendi
Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasında kritik görüşme
Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasında kritik görüşme