CHP 38. kurultay soruşturması: İş insanı Turgut Koç ve Özkan Yalım ifade verecek
Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. olağan kurultay soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verecek. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ında da kurultay soruşturması kapsamında bugün ifade vermesi bekleniyor.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ek ifadesinde kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan iş insanı Turgut Koç’un bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade vereceği öğrenildi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da kurultay soruşturması kapsamında bugün ifade verecek.
Koç’un ifadesinin, kurultay öncesinde bazı delegelerle para, siyasi görev ve belediye başkanlığı vaadi üzerinden pazarlık yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle önem taşıdığı belirtiliyor.