CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Parti yönetiminde köklü değişiklikler gündemde

CHP'de kurultay iptal davasının reddedilmesiyle birlikte 39'ncu Olağan Kurultay hazırlıklarına hız verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması beklenen kurultayda parti yönetiminde köklü değişiklikler bekleniyor.

CHP'nin 38'nci olağan kurultay ve 21'nci olağan kurultay iptal davasında mahkeme ret kararı verdi. Davanın geride kalmasıyla da 39'ncu Olağan Kurultay çalışmalarına hız verildi.

Büyük kurultay 28-29-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da yapılacak. İlk gün parti programı, ikinci gün genel başkan üçüncü gün ise 60 kişilik Parti Meclisi için delegeler sandık başına gidecek.

PM'de yüzde 50'ye yakın değişiklik olacak

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre kurultaya CHP Genel Başkano Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi bekleniyor. CHP’nin Parti Meclisi’nde ise yüzde 50'ye yakın bir değişiklik olacak.

Gölge kabine sisteminden vazgeçilecek

Özel, genel başkan seçildikten sonra gölge kabine sistemine geçmiş, her bakanlık için bir MYK üyesi görevlendirmişti. Olağan kurultaydan sonra bu sistemden vazgeçmesi ve MYK üye sayısını 15'e düşüreceği belirtiliyor.

Yeni MYK ve Parti Meclisi ile seçimlere gidilecek

39'ncu Olağan Kurultay hem genel başkanın A takımı olarak nitelendirilen MYK hem de Parti Meclisi'nde önemli değişiklikler getirecek. Yeni MYK ve Parti Meclisi ile seçimlere gidilecek. Dolayısıyla Özel'in çok daha güçlü bir ekip tercih edeceği kaydediliyor. Kurultayın ardından da seçim hazırlıklarına başlanacak.

