CHP 39’uncu Olağan Kurultay'a gidiyor: Kongreler tamamlandığında il ve ilçe yönetimlerinin üçte biri değişmiş olacak

1 Eylül’de gerçekleştirilen 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından CHP, ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında 30 Eylül’de gerçekleştirilen MYK toplantısının ana gündem maddesi, il kongreleri ve hemen ardından gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultay oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP MYK’da İlhan Uzgel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Planı konulu sunum yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun, “Güvenlik”, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in ise “Konut Sorunu” konulu sunum yaptığı öğrenildi. Toplantıda öte yandan 3 Ekim’de Bolu’da düzenlenecek miting ve 4-5 Ekim tarihlerinde düzenlenecek milletvekili kampı da konuşuldu.

İlçelerde değişim

CHP kurmayları 30 Eylül itibarıyla 777 ilçede kongrelerin tamamlandığını bildirdi. Düzenlenen ilçe kongrelerinin ardından ilçe başkanlarının dörtte birinin değiştiği dile getirildi.

CHP’liler, 973 ilçenin tamamında kongrelerin tamamlanmasının ardından değişimin, üçte bir oranını yakalayacağını söyledi.

CHP Genel Merkezi’nin ilçe kongrelerine müdahale etmediğinin altını çizen partililer, “Delege iradeleri hiçbir müdahale olmaksızın sandığa yansıyor” dedi.

CHP’de, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından geçilecek il kongrelerinin 21 Ekim’e kadar tamamlanacağı kaydedildi. CHP kaynakları, 6 Ekim’de gerçekleştirilecek MYK toplantısında 39’uncu Olağan Kurultayı’nın tarihinin görüşüleceğini belirtti.

Partide kenetlenme

CHP’nin, “Değişim Kongresi” olarak adlandırılan Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı itibarıyla her üç ayda bir kurultay gerçekleştirdiğinin altını çizen parti kurmayları, şunları kaydetti:

“Parti miting ve kurultay yapma konusunda uzmanlaştı. Kurultayları toplum çok sevmez, bilmek de istemez. Ama bu tempo, seçmende ve parti üyelerinde kenetlenme yarattı.

Parti kurultaya rızasıyla değil mecburiyetten gidiyor, mecbur eden şeyse partiye dönük saldırılar. Partiye sokaktan, üyeden bir eleştiri yok.

Bizim kongreler normalde kavgalı geçer, ancak içten de karıştırılmaya çalışılan bir yerde olabildiğince sakin geçiyor. Partiye dönük saldırının kimden, nereden geldiğini halk da görüyor. AKP, hukuku da kullanarak CHP’yi halkın gerçek gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak biz, kurultay takvimleri işlerken de halkın gündeminden ayrılmayacağız.”

İlk yurtdışı mitingi Brüksel'de

CHP’de öte yandan, ilk yurt dışı mitingi için adres de belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla CHP’nin, 12 Ekim’de Brüksel’de miting gerçekleştireceği ifade edildi.