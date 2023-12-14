CHP, 5 büyük şehirde adaylarını belirledi

CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da Mansur Yavaş'ı Bursa'da Mustafa Bozbey'i Bolu'da Tanju Özcan'ı ve Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösterecek.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklandı.