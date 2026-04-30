CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Yıldız hakkında tahliye kararı
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle 78 gündür tutuklu bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.
ANKA
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma 22 Eylül'e ertelendi.