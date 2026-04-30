  CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Yıldız hakkında tahliye kararı
CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Yıldız hakkında tahliye kararı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle 78 gündür tutuklu bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.

CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız hakkında tahliye kararı verildi.

78 gündür tutuklu bulunan Yıldız, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesi ile tutuklanmıştı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

Bakan Tekin: Evlatlarımızın güvenliği, bizim asli görevimizBakan Tekin: Evlatlarımızın güvenliği, bizim asli görevimizGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakan Çiftçi: Düzensiz göçle mücadelede dünyaya rol model olabilecek konumdayızBakan Çiftçi: Düzensiz göçle mücadelede dünyaya rol model olabilecek konumdayızGündem
1.20 faizli konut kredisi çıktı mı? İlk Evim konut kredisinde şartlar neler, kimler yararlanabilir?1.20 faizli konut kredisi çıktı mı? İlk Evim konut kredisinde şartlar neler, kimler yararlanabilir?Ekonomi

 