CHP Adana İl Başkanlığı, Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının 200. gününde toplanacak

CHP Adana İl Başkanlığı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının 200. gününde toplancağı öğrenildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugün kaleme aldığı yazısında Adana Kitap Fuarı'nda tutuklu belediye başkanları için Adalet Çadırı kurulduğunu anlattı.

Öztürk, Adana halkının Zeydan Karalar'ın tahliyesini talep ettiğini aktararak şunları kaleme aldı:

"CHP Adana İl Başkanlığı, Cumartesi günü saat 14.00’te, Zeydan Bey’in cezaevine konuluşunun 200’ncü günü nedeniyle onu konuşmalarla, şarkılarla, türkülerle, anılarla anacak. Bunu 100 ve 150’nci günde de yapmışlardı. Şimdi dilekler, 200’ünce gün etkinliğiyle birlikte bunun son olması yani Karalar’ın tahliye edilmesi. İl Başkanı Dr. Anıl Tanburoğlu, mitingin tam anlamıyla demokrasi havası içinde yapılacağını, adalete özlemin dile getirileceğini belirtiyor.

27 Ocak’ta başlayacak duruşmalar için Büyükşehir, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları için nefesler tutulmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da tutuklu. Onlar da aylardır davanın bir an önce başlamasını bekliyor. O yüzden 'Adalet Çadırı'nda yalnız Zeydan Bey’e değil, Oya Hanım’a, Kadir Aydar’a da destek açıklamaları oluyor.

Belediye Başkan Vekili Güngör Gezer, CHP İl Başkanlığı, Kadın Kolları, Gençlik Kolları yöneticileri de başkanlar için hemen her gün 'Adalet Çadırına' geliyor. Aslına bakarsanız gelenler yalnız CHP’ye oy vermiş kişiler değil. Farklı partiye oy vermiş olup da başkanlarına destek için gelenlerin de az olmadığı belirtiliyor."