CHP Adana İl Gençlik Örgütü, Zeydan Karalar için Silivri'ye yürüyüşe geçti

CHP Adana İl Gençlik Örgütü, Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanlarının serbest bırakılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünden İstanbul'a yürüme kararı almıştı. Bugün başlayan yürüyüş öncesi belediye binası önünde yapılan basın açıklamasında CHP'li Adana milletvekilleri kısa bir açıklamada bulundu.

“AKP’nin bu hukuksuzluğu tarihin kara sayfalarına işlenecektir”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Bugün burada bir hukuksuzluğa karşı duruş göstermek üzere gençlik kollarımızın bugün burada bir hukuksuzluğa karşı duruş göstermek üzere buradan Silivri’ye başlatacakları yürüyüşe destek vermek için toplanmış bulunuyoruz. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ndeki görevlerine layıkıyla sahip çıkan sevgili kardeşlerim; hepinizin yolu açık olsun. Hepinizin anlından öpüyorum. İyi ki varsınız. Hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan başta Zeydan Başkanımız olmak üzere Oya ve Kadir başkanlarımız ve tabii ki 17 belediye başkanımızın hiçbirinin iddianamesi hazırlanmamışken, birer çay içerek ifadelerinin alınıp görevlerine devam edebilecekleri bir süreçte maalesef CHP üzerinde yürütülen operasyon nedeniyle şu anda tutuklular ve özgürlükleri bir de adli tatil nedeniyle daha da kısıtlanmış durumda. Masumiyet karinesi yok sayılıyor. Özellikle Zeydan Başkanımız sadece Adana’ya değil; bütün Türkiye’ye mal olmuş bir başkandır. Başkanlarımızı buradan kopararak gönüllerden sileceğini zannedenler neredeyse 50 dereceyi bulan bu sıcakta şu kalabalığa bakarak ne kadar yanıldıklarını görmeleri gerekiyor. Biz biliyoruz ki onlar elbette özgürlüklerine kavuşacaklar ama AKP’nin bu hukuksuzluğu tarihin kara sayfalarına işlenecektir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

“Gençlerimizin meseleye sahip çıkması önemli”

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise “İlk günden bu güne kadar hiç fırsat vermeden burada her türlü etkinliğe destek olan tüm Adanalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Adana 01 ve 01 olduğunu da gösterdi. Gençlerimizin hiçbir etki ve dayatma olmadan kendi aldıkları bu karara bize düşen de düşen görev gençlerimizin yanında olmak. Gençlerimizin meseleye sahip çıkması önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu yürüyüşe başlayaracak gençlerimizi tebrik ediyorum”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, “Bugün alınmış olan bu karar sadece CHP’li belediye başkanlarının tutsak olmasına karşı değil arkadaşlar, şu anda memleketimizde ülkemizdeki haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla çok önemli. Bu yürüyüşe başlayaracak gençlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Tarihe geçecek bir mücadelenin başlangıcını yapıyoruz”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise “Bugün Adana’dayız ve tarihe geçecek bir mücadelenin başlangıcını yapıyoruz. 10 kişilik ekibimiz, yaklaşık 45 gün sürecek, 1300 kilometrelik yürüyüş boyunca her ilde il örgütlerimiz tarafından karşılanacak. Adana gençliği, 40 gündür meydanlarda Zeydan Başkanımız, Oya Başkanımız ve Kadir Başkanımız için sesini yükseltiyor. Şimdi bu sesi Adana’nın sınırlarının ötesine taşıyoruz” ifadelerini kullandı.