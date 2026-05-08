CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Yönetimi görevden alındı
Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal’ın, CHP’den AK Parti’ye geçmesinin kesinleşmesinin ardından CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Afyonkarahisar İl Yönetim kurulu kararıyla merkez ilçe başkanı ve yönetim kurulu görevden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi.
Alınan kararda Köksal'ın, AK Parti'ye geçmesinin ardından belediye önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine yönetimin katılmamasının etkisi olduğu belirtildi.