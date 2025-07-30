CHP, Aksaray mitingine hazırlanıyor: Haksızlığa isyanı, hukuksuzluğa karşı güçlü itirazı o meydanda göstereceğiz!

CHP tarafından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni durağı Aksaray olacak.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan miting serisinin Aksaray ayağı, 1 Ağustos Cuma günü saat 19:30’da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılacak.

Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, mitinglerin sadece bir parti organizasyonu değil, toplumsal muhalefetin ortak sesi olduğunu belirterek, "Bu mitingler, adalet, demokrasi ve hakkını arayan toplum kesimlerinin ortak itirazını dile getiriyor" diye konuştu.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda Aksaray’da mitinge karşı ciddi bir ilgi ve heyecan duyulduğunu ifade eden Ertürk, "Milletvekillerimiz ve Parti Meclisi üyelerimiz üç gündür Aksaray’da yoğun temaslarda bulunuyor. Aldığımız geri dönüşler, Sayın Genel Başkanımızın Aksaray’a gelecek olmasının kentte büyük bir heyecan yarattığını gösteriyor. Aksaray halkı Sayın Özgür Özel’i sabırsızlıkla bekliyor" açıklamasında bulundu.

"Aksaray halkını Milli İrade Meydanı’na davet ediyorum"

Abbas Ertürk, 1 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek mitinge tüm Aksaraylıları davet ederek, "O gün Aksaray’ın haksızlığa karşı isyanını, hukuksuzluğa karşı güçlü itirazını hep birlikte o meydanda göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.