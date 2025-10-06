  1. Ekonomim
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çakmak, istifasına gerekçe olarak parti içi usulsüzlük iddialarını, yaşadığı şiddet olaylarını ve ilgisizlik nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını gösterdi.

CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Çakmak görevinden istifa etti
CHP Aksu Kadın Kolları Başkanı Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz süreçte yaşanan ve partimizin büyüme çabalarını engelleyen uygulamalar nedeniyle görevimi sürdürmenin artık mümkün olmadığı kanaatine vardım" ifadelerini kullandı.

Üyelikler engellendi, evraklar parçalandı

Çakmak, İlçe Başkanlığı tarafından partiye üye olmak isteyen vatandaşların başvurularının kasıtlı olarak engellendiğini ve bazı evrakların yok edildiğini öne sürdü. Ayrıca, CHP Net sistemi üzerinden yapılan online üyeliklerin de çeşitli bahanelerle iptal edildiğini savundu.

Fiziksel saldırı ve şiddet iddiası

Açıklamasında ilçe delege seçimleri sırasında yaşanan bir olaya da dikkat çeken Çakmak, İlçe Başkanı'nın yeğeni tarafından kendisi ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti. Oğlunun darp edildiğini ve kendisinin de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Çakmak, bu olayların ailesi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi.

"İl başkanlığı sessiz kaldı"

Yaşanan olayları defalarca CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kadın Kolları İl Başkanı Necla İnci Bayrak’a ilettiğini belirten Çakmak, buna rağmen herhangi bir destek alamadığını iddia etti. Çakmak, partinin "koltuk koruma" anlayışıyla hareket ettiğini ve bu durumun örgüt içindeki çalışma azmini kırdığını ileri sürdü.

"Değerlerimle örtüşmeyen bir yönetim anlayışı"

Çakmak, "Tüm bu nedenlerle, üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve partinin benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle CHP Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi. Çakmak, açıklamasının sonunda partide emek veren yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "gerçek anlamda halkın partisi olma" mücadelesini sürdüreceklere başarılar diledi.

