CHP Ankara İl Başkanı olarak atanan Yıldırım: Trol hesaplarla Kemal Bey'i yalnızlaştırmak için çaba sarf edilmiş

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Ankara İl Başkanı olarak atanan Fahri Yıldırım Sabah gazetesinden Murathan Yıldırım'a açıklamalarda bulundu.

"Önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini, 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti" ifadelerini kullanan Yıldırım, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Trol hesaplar aracılığıyla, toplumda algıyı değiştirmek ve Kemal Bey'i yalnızlaştırmak için olağanüstü bir çaba sarf edilmiş. Biz bu trol hesapların yabancı istihbarat kanalları tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Partiyi zaafa uğratıp, Kemal Bey'i uzaklaştırma gayreti içerisinde olduklarını biliyoruz. Trol hesapların neredeyse tamamı para karşılığı yurt dışında faaliyet yürütüyor. Hesapları gerçek değil. İnceliyorsunuz Güney Amerika'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan çıkıyor. Utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız."