CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Gaziemir’deki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla haksız menfaat sağlandığı iddiaları inceleniyor.

Dosyada, zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmal edilmesi suçlamaları çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

10 şüpheliye gözaltı kararı

Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilisi, kooperatif yönetim kurulu üyesi ve denetim kurulu üyesi oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında 9 Nisan günü gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu şüphelileri, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.