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CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda yangın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
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CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda yangın
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Memurevleri Mahallesi Anafartarlar Caddesi'nde bulunan CHP il binasının depo kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayrak ve pankartların olduğu depodaki küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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