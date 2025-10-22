CHP Arnavutköy’de miting düzenleyecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adres belli oldu.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile, Tuzla, Bayrampaşa, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Şişli ve Sarıyer'de olmuştu.

Miting, Arnavutköy'deki Cumhuriyet Meydanı'nda 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" ifadelerini kaydetti.