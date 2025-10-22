  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Arnavutköy’de miting düzenleyecek
Takip Et

CHP Arnavutköy’de miting düzenleyecek

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin 23'üncüsü Arnavutköy'de yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy’de Kanal İstanbul ile ilgili büyük bir skandalı açıklayacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Arnavutköy’de miting düzenleyecek
Takip Et

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adres belli oldu.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Şile, Tuzla, Bayrampaşa, Üsküdar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Şişli ve Sarıyer'de olmuştu.

Miting, Arnavutköy'deki Cumhuriyet Meydanı'nda 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:30'da yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İrademiz ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uyarı: Kara para aklama ve yasa dışı fonlar küresel güveni zedeliyorCumhurbaşkanı Erdoğan’dan uyarı: Kara para aklama ve yasa dışı fonlar küresel güveni zedeliyorGündem
Gündem
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39'uncu kurultay süreci için iptal talebi
SON DAKİKA...
"Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı
"Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı" haberini yapmıştı: Gazeteci Emin Aydın tutuklandı
Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı bularak iptal etti
Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı bularak iptal etti
Küresel zorluklara karşı Türkiye’den güçlü yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi başlıyor
Küresel zorluklara karşı Türkiye’den güçlü yanıt: 16. Boğaziçi Zirvesi başlıyor
CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildi
CHP kurultay davası salonunun yeri değiştirildi
16 yaşındaki çocuk işçi fabrikada ateşle ısınmaya çalışırken yanarak yaşamını yitirdi
16 yaşındaki çocuk işçi fabrikada ateşle ısınmaya çalışırken yanarak yaşamını yitirdi