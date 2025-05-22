CHP asgari ücrette ara zam çalışmaları için bugün sahaya çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Pendik’te düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

"Artık bu adaletsizliğe son vermek gerekiyor”

Özel, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması için çalışmalar başlatacaklarını ilan etti.

"Yılbaşında 22 bin lira olan asgari ücretin alım gücü 19 bin liraya geriledi. Enflasyon dört ayda maaşı eritti. Artık bu adaletsizliğe son vermek gerekiyor” diyen Özel, işçi ve işveren sendikalarıyla temasa geçeceklerini ve küçük işletmeleri koruyacak çözümlerle birlikte temmuz ayında gerçek bir zam için çalışacaklarını belirtti.

“Zam alacağız, alacağız, alacağız”

Konuşmasında enflasyonun çalışanlar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Özel, TÜİK verilerine göre dört ayda yüzde 13’lük enflasyon yaşandığını, ENAG verilerine göre ise alım gücünün 4 bin 400 TL’ye kadar düştüğünü söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti:

“Yarından itibaren sendikalarla görüşmeler yapacağız. Hem işçilerle hem işverenlerle oturacağız. KOBİ’lerin sırtına yük binmesin diye çözümlerimiz hazır. Asgari ücrete zam alacağız, alacağız, alacağız.”