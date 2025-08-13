  1. Ekonomim
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partiden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, "Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

