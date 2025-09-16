CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam: 30 yıl sonra kazandığımız belediyeyi AK Parti'ye teslim etmeyeceğiz

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi cumartesi sabahı gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam, son gelişmelerle ilgili Bayrampaşa Belediyesi önünde açıklama yaptı. Çam ve Bayrampaşalılar belediye binası önünde nöbetini sürdürüyor.

Çam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt'la başlayan süreç, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ne yazık ki Bayrampaşa’mıza da ulaştı. Cumartesi sabahı kararlılıkla burada duracağımızı söylemiştik. Demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Tüm Bayrampaşalı komşularımızı, Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’ya, yol arkadaşlarımıza ve oylarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

"Belediye Başkanımız ve yol arkadaşlarımızın ifadeleri alınmaya devam ediyor"

Günlerdir psikolojik baskıyla, aç bırakılarak, kişisel bakımlarından yoksun bırakılarak bir süreç yürütülüyor. Belediye Başkanımızın hepinize çok selamı var. Belediye Başkanımız, kendisinden çok yol arkadaşlarımız ve siz değerli Bayrampaşalılara hizmet konusunda bir aksama olacağından korkuyor. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz:

Meclis üyelerimizle buradayız. Kurulan baskının farkındayız ama dimdik ayaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi’ne güvenin. 30 yıl sonra kazandığımız bu belediyeyi AK Parti’ye teslim etmeyeceğiz, planınızın farkındayız. Yaptıklarınızın farkındayız, dimdik duracağız. Hep beraberiz, arkamızda Bayrampaşa var. Biz sizi bu belediyeye sokmayacağız.

"Tüm Bayrampaşalıları oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Tekrardan tüm Bayrampaşalıları, Hasan Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza ve oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesele ne Hasan Mutlu meselesidir ne de başka bir kişisel meseledir. Bu, ülkemizde demokratik seçimleri ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Tek parti yönetimini yaşatmak istiyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz. Tüm Bayrampaşalıları oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum."