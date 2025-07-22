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CHP, bazı kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesini AYM'ye taşıdı!

CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Haber Merkezi
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CHP, bazı kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesini AYM'ye taşıdı!
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CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak bir tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

"Dilekçeleri mahkemeye verdik"

Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde Anayasa Mahkemesine taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesine sunuldu, İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik."

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