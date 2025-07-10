CHP, bazı kanunlar ve 375 sayılı KHK'deki değişikliğin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde yaptığı basın açıklamasında, AYM tarafından iptal edilen 703 sayılı KHK'ye ilişkin düzenlemelerin, anayasaya aykırılığı iddiasıyla başvuru yaptıklarını ifade etti.

Düzenlemelerle, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele denetim ve soruşturma yapma yetkisi verildiğini belirten Günaydın, verilen yetkilerin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

"Bir aşçının, bir şoförün sendikalaşması önünde nasıl bir engel olabilir?"

Bir başka düzenlemeyle cumhurbaşkanlığı ve ilgili ve bağlı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine sendikalaşma yasağı getirildiğini iddia eden Günaydın, "Cumhurbaşkanlığında, Külliye'de çalışan bir aşçı neden sendikalaşamasın? Bir aşçının, bir şoförün sendikalaşması önünde nasıl bir engel olabilir? Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazım." dedi.

Düzenlemeyle, müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör ve aktüerlerin kamu görevine kabul edilirken sözlü sınava tabi tutulmaları konusuna da değinen Günaydın, bu konuda da yürütmenin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne iptal dilekçelerini teslim ettiklerini belirtti.

Günaydın, AYM tarafından iptal edilen 703 sayılı KHK'ye ilişkin 3 ayrı paketi, İklim Kanunu ve 10. Yargı Paketi'nin, anayasaya, kamu yararına ve düzenine aykırı hükümlerini de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.